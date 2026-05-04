Il Banco Marchigiano ha vinto la partita al Boario, riuscendo a ribaltare il terzo set. La squadra ha mostrato determinazione e ha ottenuto il successo sul campo. Sono state protagoniste alcune giovani atlete, che hanno partecipato attivamente ai momenti decisivi della gara. La sfida ha visto un equilibrio tra le forze in campo, con il Banco che ha saputo approfittare delle occasioni per chiudere la partita.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il Banco a ribaltare il terzo set?. Chi sono le giovani promesse che hanno conquistato il campo?. Perché il tecnico Paradisi ha scelto di cambiare formazione?. Cosa significa questo sesto posto per il futuro del club?.? In Breve Punteggio finale set 25-16, 13-25, 22-25, 25-18 e 15-7 al Boario.. Debutti convincenti di Stella Carbini e Lucia Principetti su indicazione di Paradisi.. Sesto posto in classifica finale dopo la chiusura della seconda fase.. Stella Carbini, capitana under 14, segue il percorso di Giulia Grilli.. Il Banco Marchigiano Subissati vince 3-2 contro la Lab Ancona al Campo Boario, chiudendo il campionato con un secondo successo consecutivo ottenuto dopo una battaglia combattuta per tre set e due parziali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vince il Banco Marchigiano: battaglia al Boario e spazio alle giovani

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