Wembanyama alza il muro San Antonio vince la battaglia di Detroit Dopo un mese vince Sacramento

Wembanyama ha bloccato più volte gli attacchi dei Pistons, determinando la vittoria degli Spurs a Detroit. La squadra di San Antonio ha mantenuto alta la concentrazione fino alla fine, grazie anche ai canestri di Vassell. I Pistons hanno tentato di recuperare, ma la difesa degli Spurs ha resistito. Questa vittoria segna la nona consecutiva per gli Spurs, che puntano a consolidare la loro posizione in classifica. La partita si è conclusa con un punteggio stretto e intenso.

Gli Spurs fanno paura. San Antonio vince anche a Detroit, conquista il nono successo di fila e pare una legittima candidata per le Finals 2026. Victor Wembanyama straripa a casa Pistons e poi chiosa: "Abbiamo dimostrato progressi e potenziale. Buon test superato". Erano tre le partite della notte italiana Nba: affermazione comoda di Houston su Utah, Sacramento torna alla vittoria dopo 16 sconfitte di seguito battendo Memphis a domicilio. Ecco il dettaglio dai campi. Prova di forza degli Spurs. Vincono alla Little Caesars Arena battendo a domicilio i Pistons prima forza della Eastern Conference in una potenziale anteprima delle Finals 2026.