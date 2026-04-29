1° maggio tra le Ville Venete | visite guidate nella Riviera del Brenta

Il 1° maggio si svolgeranno visite guidate tra alcune delle ville storiche della Riviera del Brenta e del Veneziano. L'iniziativa prevede l'accesso a dimore, parchi e musei, offrendo l'opportunità di conoscere luoghi ricchi di storia e architettura. Le visite sono aperte al pubblico e rappresentano un modo per esplorare le testimonianze del passato nella regione veneta. L'evento si svolge durante la giornata del primo maggio, festa dei lavoratori.

Venerdì 1° maggio sarà l’occasione per scoprire alcune tra le più affascinanti dimore storiche della Riviera del Brenta e del Veneziano, con visite guidate tra ville, parchi, musei e luoghi ricchi di storia.Villa Badoer Fattoretto a Dolo è una tipica dimora veneta del Settecento, situata lungo le.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Navigazione tra le Ville Venete: in motonave lungo la Riviera del BrentaDomenica 19 aprile 2026 — Nell'ambito della Giornata del Turismo Fluviale del Veneto, la Riviera del Brenta si percorre come un tempo: dall'acqua. Ville Venete: in motonave lungo la Riviera del BrentaDomenica 19 aprile 2026 — Nell'ambito della Giornata del Turismo Fluviale del Veneto, la Riviera del Brenta si percorre come un tempo: dall'acqua. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Primo Maggio in Veneto: tra ville venete, fumetti e sapori di primavera; Ville venete e dimore storiche: il secolare fascino di Villa Roberti a Brugine con aperitivo finale; 1 maggio a Milano: cosa fare in città e gite fuori porta; Cosa fare il Primo Maggio 2026 a Roma: concertone, eventi e parchi da visitare. In viaggio tra le Ville Venete più segrete«Lo sa che vivo nella prima villa veneta mai progettata da Palladio?». Christian Malinverni, proprietario di Villa Godi Malinverni, nel Vicentino, racconta spesso questo episodio accaduto negli Stati ... iodonna.it Susegana, Veneto | Ville Venete, il “PIL del bello” vale oltre 630 milioni di euro: Forum nazionale al Castello San Salvatore - facebook.com facebook Soranzo (FdI): "1° Forum Nazionale sul Turismo Heritage, ‘Ville Venete Re-thinking’: non sono solo monumenti del passato, ma asset strategici per un’economia circolare e sostenibile del territorio" tinyurl.com/yw2kt8k9 x.com