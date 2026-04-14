Ville Venete | in motonave lungo la Riviera del Brenta

Domenica 19 aprile 2026, in occasione della Giornata del Turismo Fluviale del Veneto, si terrà un percorso in motonave lungo la Riviera del Brenta. L'evento permette di attraversare il tratto di fiume tra le ville storiche e i paesaggi della zona, seguendo un itinerario che ricorda le antiche modalità di trasporto. La navigazione si svolge lungo il corso d'acqua, offrendo un punto di vista diverso rispetto alle visite a terra.

Domenica 19 aprile 2026 — Nell'ambito della Giornata del Turismo Fluviale del Veneto, la Riviera del Brenta si percorre come un tempo: dall'acqua. Una motonave collega Malcontenta a Dolo lungo il Naviglio, passando davanti alle ville patrizie che dal Cinquecento segnano questo tratto di fiume.Il.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Minicrociera da Padova a Venezia

Navigazione tra le Ville Venete: in motonave lungo la Riviera del BrentaDomenica 19 aprile 2026 — Nell'ambito della Giornata del Turismo Fluviale del Veneto, la Riviera del Brenta si percorre come un tempo: dall'acqua.

A fine marzo si corre la Dogi’s Half Marathon lungo la Riviera del BrentaSi avvicina il traguardo del trentennale per la Dogi’s Half Marathon che il 22 marzo affronterà la sua 29esima edizione.

Si parla di: Fiumi in festa: in Veneto si celebra la Giornata del Turismo Fluviale.

Ville Venete e vino, binomio vincente: fatturato da 170 milioniVERONA - Le Ville Venete si confermano non solo patrimonio storico e culturale, ma anche un vero e proprio motore economico legato al vino. Una filiera che conta più di 1.400 ettari coltivati e genera ... nordest24.it

Giornata delle Ville Venete, 180 esperienze in 100 edificiTorna sabato 18 e domenica 19 ottobre, con la quarta edizione, la Giornata delle Ville Venete, evento diffuso di turismo esperienziale che invita a vivere oltre 180 esperienze in più di un centinaio ... ansa.it