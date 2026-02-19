Gori pioniere dell’arte e natura in Toscana | il Mudac celebra il dialogo tra paesaggio e creatività

Giuliano Gori, artista e collezionista, ha trasformato il paesaggio toscano grazie alle sue opere ambientali, causando un cambiamento nel modo di concepire l’arte all’aperto. Per onorarlo, il Mudac di Carrara organizza una conferenza giovedì 19 febbraio, dedicata alla sua influenza e alle sue installazioni uniche. Gori ha infatti creato percorsi artistici integrati con la natura, attirando visitatori da tutta Italia. La mostra si propone di mostrare come la sua visione abbia arricchito il patrimonio culturale della regione.

L'Eredità di Gori tra Arte e Natura: Il Mudac celebra un pioniere del paesaggio toscano. Carrara si prepara a rendere omaggio a Giuliano Gori, figura chiave dell'arte ambientale italiana, con una conferenza che si terrà giovedì 19 febbraio presso il mudac museo delle arti Carrara. L'evento, in programma alle 17:00, ripercorrerà l'impegno del collezionista nel dialogo tra arte, natura e territorio, con un sul legame tra le sue iniziative a Pistoia e gli interventi realizzati nella provincia di Massa-Carrara. Un collezionista che ha anticipato i tempi. Giuliano Gori non è stato un semplice collezionista, ma un vero e proprio promotore di un'arte che dialoga con lo spazio e con l'ambiente circostante.