‘I luoghi dell’ascolto’ | la musica dell’Ort entra nei cenacoli fiorentini

A Firenze, a partire dal 17 marzo 2026, la musica dell’Ort sarà protagonista nei principali cenacoli rinascimentali della città. L’iniziativa coinvolge artisti e musicisti che proporranno performance dal vivo all’interno di questi spazi storici, creando un ponte tra arte visiva e sonora. L’obiettivo è offrire al pubblico un’esperienza culturale diversa, dove la musica si fonde con i luoghi che raccontano secoli di storia e arte.

Firenze, 17 marzo 2026 – Un’esperienza culturale suggestiva che unisce arte e suono: la musica risuonerà nei grandi cenacoli rinascimentali di Firenze, offrendo nuove modalità di fruizione dei musei e trasformando i luoghi della storia in palcoscenici per la musica dal vivo. Nasce così 'I luoghi dell'ascolto', la rassegna concertistica che porterà l' Orchestra della Toscana a esibirsi nei refettori affrescati di alcuni dei musei statali fiorentini. L’iniziativa. L’iniziativa è promossa dalla direzione regionale Musei nazionali della Toscana in collaborazione con Fondazione Orchestra regionale Toscana e il sostegno del Mic - Direzione generale spettacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ‘I luoghi dell’ascolto’: la musica dell’Ort entra nei cenacoli fiorentini Articoli correlati Ecco i luoghi dell’ascolto. L’Ort suona nei cenacoliAi piedi di una tavola, dove i tredici commensali hanno appena finito di assaggiare il pane e il vino, suonano ora le sinfonie più belle di sempre. L’8 marzo nei luoghi della cultura: gratuità per le donne nei Musei civici fiorentini e a Palazzo Medici RiccardiDai segreti politici di Eleonora de Toledo alla vita in clausura di suor Giustina: gli itinerari speciali organizzati dalla Fondazione MUS. Una selezione di notizie su 'I luoghi dell'ascolto' la musica... Temi più discussi: Ecco i luoghi dell’ascolto. L’Ort suona nei cenacoli; L'Orchestra della Toscana suonerà nei cenacoli del Rinascimento fiorentino: sei concerti tra aprile e giugno; Firenze, la musica in musei e cenacoli: al via i concerti l’Orchestra della Toscana; Ecco i luoghi dell’ascolto L’Ort suona nei cenacoli. ‘I luoghi dell’ascolto’: la musica dell’Ort entra nei cenacoli fiorentiniFirenze, 17 marzo 2026 – Un’esperienza culturale suggestiva che unisce arte e suono: la musica risuonerà nei grandi cenacoli rinascimentali di Firenze, offrendo nuove modalità di fruizione dei musei e ... lanazione.it 'I luoghi dell'ascolto', concerti dell'Ort nei cenacoli del Rinascimento fiorentino(ANSA) - FIRENZE, 17 MAR - La musica risuona nei grandi cenacoli rinascimentali di Firenze, offrendo nuove modalità di fruizione dei musei. È 'I luoghi dell'ascolto', rassegna concertistica che porter ... msn.com Questo è il momento giusto per mettere in vendita il tuo immobile e ti spiego perché! Immobiliare Porto Recanati, Corso Matteotti n.104 071.7592730 335 199 3644 [email protected] #immobiliare #venditacasa#portorecanati #marche #ca - facebook.com facebook