Villagrazia di Carini domenica aperto il nuovo antiquarium e visite guidate alla catacomba

A Villagrazia di Carini domenica sarà possibile visitare il nuovo antiquarium e partecipare a visite guidate alla catacomba paleocristiana, gestite dagli archeologi di ArcheOfficina. Le aperture continuano anche in primavera, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire i reperti e i siti storici della zona. Gli orari delle visite sono programmati per consentire l’ingresso a chi desidera approfondire la conoscenza di questi luoghi.

Proseguono anche in primavera le aperture della catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini, con orari dedicati alle visite guidate a cura degli archeologi di ArcheOfficina. Con oltre 3.500 mq di superficie scavata, la catacomba rappresenta una delle più importanti testimonianze del.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Carini, apertura e visite guidate alla catacomba di Villagrazia e al nuovo antiquariumProseguono anche in primavera le aperture della catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini, tutte le domeniche, dalle 10 alle 13 e dalle 15... Weekend di Pasqua alla scoperta della Sicilia tardoantica: la catacomba di Villagrazia di Carini apre di sabatoIn occasione del weekend di Pasqua, la catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini aprirà eccezionalmente al pubblico nel pomeriggio di sabato,... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Inaugurata piazza a Villagrazia di Carini intitolata a Padre Geloso; Carini sotterranea: domenica torna il tour guidato tra grotte e catacombe; Villagrazia di Carini stasera dedica una piazza a Mons. Francesco Geloso: fu parroco della comunità per 40 anni; Pietro Grasso e l’educazione alla scelta: il modello civico, pedagogico e didattico dell’I.C. Renato Guttuso di Villagrazia di Carini. Villagrazia di Carini stasera dedica una piazza a Mons. Francesco Geloso: fu parroco della comunità per 40 anniIl Comune di Carini dedica una piazza al compianto Mons. Francesco Geloso di Giardinello che, in vita, ha trascorso moltissimi anni a Villagrazia di Carini alla guida della parrocchia Maria SS. delle ... teleoccidente.it Inaugurata nuova piazza a Villagrazia di Carini intitolata a Mons. Geloso. - facebook.com facebook