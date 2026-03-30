Durante il fine settimana di Pasqua, la catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini sarà aperta al pubblico nel pomeriggio di sabato. L'apertura straordinaria permette di visitare uno dei complessi funerari tardoantichi più significativi dell'isola, offrendo l'opportunità di scoprire un sito archeologico di rilevante interesse storico.

In occasione del weekend di Pasqua, la catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini aprirà eccezionalmente al pubblico nel pomeriggio di sabato, offrendo ai visitatori la possibilità di esplorare uno dei complessi funerari tardoantichi più affascinanti della Sicilia. Insieme all’ipogeo sarà. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Weekend di Pasqua alla scoperta della Sicilia tardoantica: la catacomba di Villagrazia di Carini apre di sabato

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