Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto l’allontanamento di una madre dalla famiglia residente in un bosco, ordinando l’esecuzione dell’ordine. Il Garante dell’infanzia ha espresso la propria contrarietà alla decisione, che riguarda la tutela di due minori coinvolti nella vicenda. L’iter legale è in corso e l’ordinanza è stata già avviata.

Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha emesso un’ordinanza, la cui esecuzione è stata avviata nelle scorse ore, che dispone l’allontanamento immediato di Catherine Birmingham, la madre della cosiddetta “famiglia nel bosco”, dalla casa famiglia di Vasto, dove finora aveva risieduto insieme ai suoi tre figli, e prevede contestualmente il trasferimento dei minori in un’altra realtà assistenziale, separandoli di fatto dalla madre. Decisione che segue mesi di instabilità, segnati anche dalla separazione dal padre. La decisione arriva in concomitanza con l’avvio delle perizie psicologiche sui minori. Lo psichiatra Tonino Cantelmi, perito di parte che assiste i legali della coppia, ha espresso forti riserve sul provvedimento, pur offrendo piena disponibilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Famiglia nel bosco, il Tribunale dei minori dispone l’allontanamento della madre. Il Garante dell’infanzia contrario

Famiglia nel bosco, Garante dei minori contro allontanamento della madre: “Inimmaginabile, trauma per i bimbi”"Non è immaginabile, qualunque sia l'atteggiamento della signora, che ai tre minori si possa infliggere un ulteriore trauma" ha avvertito la Garante...

Famiglia nel bosco, in arrivo il vademecum della Garante Infanzia sull’allontanamento dei minori: “Quattro mesi di perizia sono un tempo infinito per i ritmi evolutivi dei bambini”L’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza Marina Terragni ha annunciato l’imminente presentazione di un vademecum destinato a fare chiarezza...

Una selezione di notizie su Famiglia nel bosco il Tribunale dei....

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, la mamma Catherine: Opzione per noi è restare in Europa e ricominciare; Famiglia nel bosco, i genitori alla tv australiana: Vogliamo lasciare l'Italia; Famiglia nel bosco, la struttura di Vasto chiede il trasferimento di mamma e tre figli; Famiglia nel bosco, la maestra dei bambini: Si sta instaurando un rapporto affettivo.

Famiglia nel bosco, ultime notizie. Mamma Catherine via dalla struttura di Vasto. E i bimbi saranno separatiPrenderà il via oggi la perizia psicologica disposta dal Tribunale dei minori dell'Aquila sui tre bambini allontanati dalla casa nel bosco e che, da quattro mesi ... ilmessaggero.it

Famiglia nel bosco, il Tribunale dei Minori ordina di separare madre e figliI giudici hanno accolto la richiesta della casa-famiglia di Vasto di allontanare i bambini e la madre a causa di alcune difficoltà emerse nel rispetto delle regole interne, sfociate in vari episodi di ... tpi.it

Famiglia del bosco, la Garante dell'Infanzia: «Sospendere subito il trasferimento dei bambini senza la loro madre» x.com

Donato dalla famiglia Abbiati di Trieste , 7 Marzo 2026, ore 20.45 Villa Comunale di Verdello, ex sala consigliare William Limonta sarà al pianoforte - facebook.com facebook