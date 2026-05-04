Villa Trossi Uberti agibilità a rischio Il Comune | La Fondazione richieda una perizia tecnica

Una villa storica presenta problemi di agibilità, con impalcature visibili davanti all’ingresso e transenne che delimitano l’area della fontana. La facciata mostra chiaramente il nome della Fondazione proprietaria. Il Comune ha comunicato che la Fondazione dovrebbe richiedere una perizia tecnica per verificare le condizioni dell’edificio. La situazione ha portato a restrizioni temporanee e all’installazione di strutture di sicurezza sul sito.

Impalcature davanti all’ingresso, transenne a delimitare l’area della fontana, il nome della Fondazione che si legge appena sulla facciata. È così che oggi si presenta Villa Trossi Uberti, una delle dimore storiche più significative della zona sud di Livorno e da decenni punto di riferimento per.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate La Fondazione accetta l’offerta: Villa Mussolini passa al Comune di RiccioneRiccione (Rimini), 18 marzo 2026 – Villa Mussolini è di proprietà del Comune di Riccione. Villa Mussolini, la Fondazione chiarisce: "Tutto confermato, avanti con l'iter di assegnazione al Comune"Nel pomeriggio di mercoledì (29 aprile) si sono riuniti il consiglio generale e a seguire il consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Villa Trossi Uberti, agibilità a rischio. Il Comune: La Fondazione attivi una verifica sulla sicurezza. Un dono per Livorno, visite guidate a villa Trossi UbertiUn dono per Livorno è il progetto di rete promosso da Unicoop Tirreno in cui si inserisce l’iniziativa della Fondazione Trossi-Uberti con l’I.I.S. Buontalenti per Geometri finalizzata a valorizzare le ... livornopress.it Al via la stagione estiva di Villa Trossi, il calendario degli spettacoliDal 2015 la Fondazione Trossi-Uberti promuove la rassegna Estate a Villa Trossi, che si è negli anni affermata quale uno dei palinsesti di spettacoli più ampi in tutta la Toscana. Con la direzione ... livornopress.it