La Fondazione accetta l’offerta | Villa Mussolini passa al Comune di Riccione

Il consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini ha deciso di accettare l’offerta e trasferire la proprietà di Villa Mussolini al Comune di Riccione. La decisione è stata comunicata al termine del consiglio di amministrazione, conclusosi poco prima delle 20 di oggi. La proprietà dell’immobile passa quindi ufficialmente al Comune di Riccione.

Riccione (Rimini), 18 marzo 2026 – Villa Mussolini è di proprietà del Comune di Riccione. Così ha deciso il consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini al termine del cda terminato questa sera poco prima delle 20. In Fondazione oggi si è prima riunito il consiglio generale in cui si è affrontato anche il tema di Villa Mussolini, con un aggiornamento ai consiglieri relativo alla procedura e agli incontri che si sono tenuti tra il cda e i due candidati a portarsi a casa la proprietà della villa che fu la residenza per la vacanze negli anni ’30 della famiglia Mussolini. Si tratta del Comune e la David2 srl di Torino, società amministrata da Walter Altea e legata all’editore e collezionista d’arte Massimo Massano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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