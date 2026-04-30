Villa Mussolini la Fondazione chiarisce | Tutto confermato avanti con l' iter di assegnazione al Comune

Nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile, si sono riuniti il consiglio generale e quello di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini. Durante l'incontro, la Fondazione ha confermato che si proseguirà con l'iter di assegnazione della villa al Comune. La Fondazione ha comunicato che tutte le procedure previste sono state rispettate e che l'assegnazione continuerà secondo il percorso stabilito.

Nel pomeriggio di mercoledì (29 aprile) si sono riuniti il consiglio generale e a seguire il consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini. Fra gli argomenti all’ordine del giorno, come preannunciato, anche le comunicazioni del presidente per aggiornare il consiglio.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate La Fondazione accetta l’offerta: Villa Mussolini passa al Comune di RiccioneRiccione (Rimini), 18 marzo 2026 – Villa Mussolini è di proprietà del Comune di Riccione. Arco di Torre Cervati, il Comune di Napoli chiarisce l’iter dei lavoriTempo di lettura: 2 minuti “In merito alle recenti sollecitazioni riguardanti lo stato dell’Arco di Torre Cervati a Posillipo”, in una nota del... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Villa Mussolini, la sindaca: Piena fiducia nella Fondazione. Riccione non accetta rappresentazioni distorte; Azienda in corsa per 'Villa Mussolini' incalza la Fondazione, 'ci incontri'; David2 rilancia: 2 milioni per Villa Mussolini. La Fondazione: È tardi, procedura chiusa; RICCIONE: Villa Mussolini, botta e risposta sull’assegnazione al Comune. Villa Mussolini. La fondazione conferma l'assegnazione al comune di RiccioneNuova proposta di David2 irricevibile e percorso che procede così come definito per Villa Mussolini di Riccione, con la conferma dell'assegnazione all'amministrazione comunale della Perla Verde. Nel p ... msn.com Villa Mussolini, il ritorno di David2 e l’ombra di Massimo MassanoSi riaccende la vicenda di Villa Mussolini. La società David2 è tornata all’attacco per ottenere la proprietà dello storico immobile di Riccione, nonostante ... chiamamicitta.it Villa Mussolini: non cambia nulla nell'iter di assegnazione al Comune di Riccione - facebook.com facebook Azienda in corsa per 'Villa Mussolini' incalza la Fondazione, 'ci incontri'. David2 chiede chiarimenti "per evitare strascichi giudiziari o contenziosi" #ANSA x.com