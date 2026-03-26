Nella zona di Campogalliano, un’istanza formale è stata presentata dall’Osservatorio Nazionale per richiedere l’accesso agli atti riguardanti una possibile presenza di amianto. La richiesta si inserisce in un contesto di attenzione sulla tutela ambientale e sulla salute pubblica nel territorio modenese. Le autorità competenti sono ora chiamate a valutare la documentazione relativa alla questione.

Dopo le segnalazioni dei cittadini su presunte coperture in eternit tra via Zucchini e via Rubiera, l'ONA di Carpi sollecita le verifiche dell'amministrazione comunale Il tema della tutela ambientale e della salute pubblica torna al centro dell'attenzione nel territorio modenese, con una nuova istanza formale presentata per fare luce sulla possibile presenza di materiali pericolosi. Nelle ultime ore, infatti, è stata depositata una richiesta ufficiale di accesso agli atti e alle informazioni ambientali riguardante l'ipotizzata presenza di coperture contenenti amianto all'interno del Comune di Campogalliano.... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Sospetto amianto a Campogalliano, l'Osservatorio Nazionale chiede l'accesso agli atti

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