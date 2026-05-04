Il governatore ha richiesto ufficialmente l'accesso agli atti per chiarire la situazione delle liste elettorali, chiedendo di fare luce sulle procedure adottate. Si indaga su come un parere regionale abbia potuto consentire la presentazione di 15 liste senza firme, e sono in corso verifiche su eventuali influenze sulla percezione della regolarità del voto nella città. La richiesta mira a fare chiarezza su eventuali irregolarità.

? Cosa scoprirai Come può un parere regionale permettere 15 liste senza firme?. Chi ha influenzato la percezione della regolarità del voto a Messina?. Perché De Luca accusa gli avversari di un disegno criminoso?. Quali conseguenze legali avranno le accuse di artifizi e raggiri?.? In Breve Lombardo e Sciotto chiedono accesso agli atti entro 30 giorni alla Regione Siciliana.. Scurria contesta l'esenzione dalle firme per le 15 liste di Sud chiama Nord.. L'esposto per presunti raggiri coinvolge Matilde Siracusano e il candidato Marcello Scurria.. La commissione elettorale di Palazzo Zanca conferma la validità di tutte le liste depositate.. Cateno De Luca ha presentato una richiesta formale di accesso agli atti presso l’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana per ottenere il parere integrale riguardante le liste elettorali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Luca chiede l’accesso agli atti: ‘Vogliamo la verità sulle liste

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