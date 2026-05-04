Villa Cortese | multa da 28mila euro distrugge il bosco per un orto

A Villa Cortese, un proprietario ha ricevuto una multa di 28.000 euro dopo aver distrutto un bosco per realizzare un orto. Durante un controllo, i carabinieri forestali hanno anche accertato altre irregolarità edilizie sul sito. Non è stato spiegato come il proprietario sia riuscito a evitare di essere notato durante i controlli. La vicenda ha portato alla scoperta di ulteriori violazioni legate alla gestione del territorio.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il proprietario a non accorgersi dei controlli?. Quali altre irregolarità edilizie hanno scoperto i carabinieri forestali?. Perché l'installazione della recinzione ha portato al procedimento penale?. Quanto peseranno le spese legali oltre alla multa già emessa?.? In Breve Abbattimento di 2000 metri quadrati di vegetazione nel territorio di Villa Cortese.. Recinzione metallica con pali cementati realizzata senza permesso secondo Testo unico edilizia.. Proprietario deferito all'autorità giudiziaria per violazioni edilizie e paesaggistiche commesse.. Sanzione amministrativa di 28mila euro per l'estirpazione del bosco vicino Busto Arsizio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villa Cortese: multa da 28mila euro distrugge il bosco per un orto Notizie correlate Taglia gli alberi per fare l’orto: scatta la maxi multa da 28mila euro (e una denuncia)Una denuncia e una maxi multa di 28mila euro, tutto per aver tagliato gli alberi sul suo terreno per fare l’orto. Lavoratrici in nero e alcolici senza licenza. Oltre 28mila euro di multa a due localiLucca, 8 marzo 2026 – Lavoratrici in nero, zero sicurezza e alcolici venduti senza licenza: oltre 28mila euro di multa a due locali di Altopascio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Taglia gli alberi per fare l’orto: scatta la maxi multa da 28mila euro (e una denuncia); Taglia 2mila metri quadri di bosco e ci crea un orto: scatta la maxi multa da 28mila euro; Taglia alberi per fare un orto: multa da 28mila euro -; Abbatte mezzo bosco per fare l’orto: scatta la multa da 28mila euro. Abbatte mezzo bosco per fare l’orto: scatta la multa da 28mila euroRasa al suolo un’area di circa 2mila metri quadrati senza autorizzazioni Abbatte mezzo bosco per fare l’orto: scatta la multa da 28mila euro ... laprovinciadibiella.it Taglia gli alberi per fare l’orto: scatta la maxi multa da 28mila euro (e una denuncia)È successo a Villa Cortese (hinterland nord-ovest di Milano), nei guai un uomo di 40 anni che è stato anche denunciato ... milanotoday.it U16 Villa Cortese-Trecate 3-0, Bravissime!! I parziali: 25-21 25-19 25-18 - facebook.com facebook