Nella giornata di ieri, è stato rimosso uno sciame di api dal cimitero di Vigonovo, con la regina salvata durante l'operazione. L'intervento è stato coordinato da una squadra specializzata che ha utilizzato metodi specifici per catturare l'intero sciame senza arrecare danno alla regina. Nessun apiario è stato coinvolto e l'intervento si è svolto senza incidenti, garantendo la sicurezza dell'area e degli operatori presenti.

? Cosa scoprirai Come è stato possibile catturare l'intero sciame senza ferire la regina?. Chi ha coordinato l'intervento tecnico per mettere in sicurezza il cimitero?. Dove sono state portate le api per garantire la loro sopravvivenza?. Perché la rapidità dell'intervento è stata decisiva per la sicurezza locale?.? In Breve Segnalazione ricevuta da un residente nella serata precedente l'intervento. L'assessore Eros Cacco ha coordinato l'operazione per la sicurezza pubblica. Api trasferite in un'arnia vicino al Parco Sarmazza. Intervento tecnico eseguito da un apicoltore esperto della zona locale. Un grosso sciame di api è stato rimosso con successo dal cimitero di Vigonovo dopo una segnalazione arrivata da un residente nella serata precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vigonovo, rimosso lo sciame dal cimitero: salvata anche la regina

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