Rimosso un grosso sciame di api al cimitero di Vigonovo

Nei giorni scorsi, il Comune di Vigonovo ha rimosso un grande sciame di api dal cimitero locale, dopo aver ricevuto una segnalazione di un residente nella serata precedente. L'intervento è stato effettuato per garantire la sicurezza dei visitatori e del personale presente nell’area, senza ulteriori dettagli sul metodo di rimozione o sulla quantità di api coinvolte. La situazione è stata gestita rapidamente e senza incidenti.

Nei giorni scorsi, il Comune di Vigonovo ha provveduto alla rimozione di un grosso sciame di api individuato all’interno del cimitero, a seguito di una segnalazione pervenuta nella serata precedente da parte di un residente.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayL’intervento.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Modica: sciame di api blocca il centro storicoUn imponente sciame di api ha scelto come punto d’arresto il cuore pulsante di Modica, precisamente in Corso Umberto I. Sciame di 60mila api all'ingresso dell'ospedale \ FOTOIeri all’ospedale di Ponte a Niccheri a è stato effettuato un recupero dopo una sciamatura che aveva portato circa 60mila api a radunarsi all’esterno... Tutti gli aggiornamenti Grosso sciame d'api si ferma su una facciata nel centro (FOTO) e scatta la chiamata ai vigili del fuocoBOLZANO. Un grosso sciame d'api si ferma sulla facciata di un edificio in centro a Dobbiaco: vigili del fuoco in azione nella giornata di oggi (venerdì 1 maggio) per mettere l'area in sicurezza. A r ... ildolomiti.it Sciame con 60mila api all’ospedale di Ponte a Niccheri: pericolo scongiurato dall’intervento di due apicoltoriI tecnici della Asl di Firenze hanno rimosso un alveare di 60.000 api dall'esterno del reparto di radioterapia dell'ospedale Santa Maria Annunziata, a Ponte a Niccheri, nel comune di Bagno a Ripoli, a ... firenzepost.it