Ben 550 interventi dei vigili del fuoco volontari di Savignano un presidio del territorio

Nel corso del 2025, i vigili del fuoco volontari di Savignano hanno eseguito più di 550 interventi sul territorio. Si tratta di un numero elevato che testimonia la presenza attiva di questa squadra di soccorso. Il loro operato ha riguardato diverse situazioni di emergenza, contribuendo alla tutela e alla sicurezza della comunità locale. Questa presenza costante rappresenta un punto di riferimento per la zona.

Sono stati oltre 550 gli interventi effettuati nel 2025 dal distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Savignano sul Rubicone, un presidio fondamentale per la sicurezza del territorio. Un’attività intensa, garantita esclusivamente da circa 40 vigili volontari, impegnati quotidianamente in.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Vigili del fuoco. Ecco la sezione dei volontariSi è costituita la sezione provinciale Monza e Brianza dell’Associazione nazionale vigili del fuoco volontari. Leggi anche: "Il presidio estivo dei vigili del fuoco ci sarà" Contenuti e approfondimenti Si parla di: Buon Primo Maggio Italia; Primo Maggio, Meloni rivendica il decreto lavoro: Salario giusto non si difende con slogan, ma con misure concrete e diritti veri. Al lavoro Ben 42 interventi nelle scuole . Oltre 122 milioni di euro di finanziamentiTrasparenza e monitoraggio: sono queste le due parole chiave alla base del nuovo portale realizzato dalla Provincia di Perugia per la consultazione degli interventi finanziati con il Piano nazionale ... lanazione.it