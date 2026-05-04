In Vietnam, l'innovazione italiana sta assumendo un ruolo importante nel settore manifatturiero, specialmente nel percorso verso Trento. Durante l'evento, si parlerà di come le tecnologie italiane possano contribuire alla trasformazione industriale del paese e di quali soluzioni pratiche siano adottate per favorire la transizione ecologica nel sud-est asiatico. Verranno presentate iniziative concrete e progetti in corso in questo ambito.

? Cosa scoprirai Come può la tecnologia italiana trasformare l'industria manifatturiera in Vietnam?. Quali soluzioni pratiche guideranno la transizione ecologica nel sud-est asiatico?. Come influenzeranno questi accordi le strategie delle imprese italiane all'estero?. Perché il dialogo tra Hanoi e Trento è cruciale per il mercato?.? In Breve Evento digitale ad Hanoi il 4 maggio 2026 con la Camera di commercio italiana.. Ciclo Road To Trento segue l'avvio del 22 aprile 2026 a San Paolo.. Focus su automazione, intelligenza artificiale e gestione rifiuti nel settore manifatturiero vietnamita.. Festival dell'economia a Trento dal 20 al 24 maggio con tema nuovi poteri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vietnam, l’innovazione italiana guida il mercato in Road to Trento

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