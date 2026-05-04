In attesa del Festival dell’Economia l’incontro in Vietnam di Road to Trento come seguirlo online

In vista del Festival dell’Economia previsto a Trento dal 20 al 24 maggio 2026, si sta svolgendo in Vietnam l’evento “Road to Trento”, un ciclo di incontri online. Questi incontri vengono trasmessi in diretta e hanno lo scopo di anticipare il festival e di coinvolgere un pubblico internazionale. La serie di appuntamenti si concentra sulla promozione dell’evento e sulla sua portata globale, con particolare attenzione alle tematiche di interesse internazionale.

Grande attesa per il Festival dell’Economia che si svolgerà dal 20 al 24 maggio 2026 a Trento. Ad anticiparlo, in questi giorni, c’è Road To Trento: un ciclo di appuntamenti online che, dall’estero, introduce il festival e ne amplia il respiro globale prestando particolare attenzione allo.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Presentata la XXI edizione del Festival dell’economia di TrentoSi terrà dal 20 al 24 maggio 2026 la 21esima edizione del Festival dell’Economia di Trento, la manifestazione che, nella formula ideata nel 2022 dal... Uni partner del Festival dell’Economia di Trento 2026: la sfida delle regole nei nuovi scenari globaliÈ iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2026 del Festival dell’Economia di Trento, quest’anno sul tema “Dal mercato ai nuovi poteri. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Hijacked (2025) di Hàm Tr?n - Recensione; La regista Mai Huy?n Chi: Guardarsi negli occhi un po' di più. Sanremo, fan in attesa davanti all'Ariston: cresce l'entusiasmo per il FestivalA poche ore dall'apertura del Festival di Sanremo, appassionati arrivati da tutta Italia si sono radunati nei pressi del Teatro Ariston. Clima di grande entusiasmo tra cori e attesa, ma nessuno si ... repubblica.it