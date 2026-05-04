Vietato restare fermi da vivi

In un testo che si occupa di regole invisibili che regolano vari aspetti della vita, si afferma che esiste una legge non scritta che influenza il modo in cui viviamo, come ci muoviamo e anche l’economia. Questa regola non viene insegnata perché troppo ovvia, ma il suo mancato rispetto comporta conseguenze molto serie. L’autrice sottolinea come sia importante riconoscerla, anche se spesso non la si prende sul serio.

di Annamaria Spina Esiste una regola non scritta che governa tutto. la vita, i corpi, l’economia. Non viene insegnata, non perché sia complessa, ma perché è troppo evidente per essere presa sul serio, eppure ignorarla ha un costo altissimo. “La forma più sofisticata di fallimento non è perdere tutto. È restare immobili.” Proviamo a immaginare delle scene paradossali. Un cuore perfettamente integro, forte, impeccabile. che decide di fermarsi. Un conto corrente pieno, che non viene mai utilizzato. Una mente brillante che smette di pensare cose nuove. Tutto è lì, tutto è perfetto, eppure è già finito. perché la vita non riconosce la perfezione, riconosce solo il movimento.🔗 Leggi su Ildenaro.it

I Married Him to Fight the CEO… He IS the CEO

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