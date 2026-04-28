Il cinema ha spesso raccontato storie di sopravvivenza, mettendo in scena personaggi che lottano per restare vivi in situazioni estreme. In questo articolo vengono presentati dodici film che affrontano il tema della resistenza in contesti di pericolo, evidenziando come le storie di sopravvivenza siano sempre state un filo conduttore nel grande schermo. Le pellicole selezionate spaziano tra generi e epoche diverse, offrendo un quadro vario e intenso.

Esistono storie che non passano mai di moda perché toccano le corde più profonde e primitive della nostra esistenza: il bisogno viscerale di resistere quando tutto intorno a noi sembra gridare la fine. I film sulla sopravvivenza estrema, i cosiddetti survival movie, non sono semplici racconti di avventura; sono esperimenti sociali e psicologici. Spesso tutto ha inizio da un dettaglio banale, come una deviazione non prevista, un bullone che cede, un cambio repentino del vento, che scaraventa i protagonisti in un limbo dove la civiltà scompare e resta solo l’individuo nudo di fronte all’ignoto. In queste condizioni limite, ogni gesto si trasforma in un’impresa epica e ogni decisione, anche la più piccola, traccia il confine sottile tra la vita e la morte.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - L’istinto di restare vivi: il Cinema e la lotta per la sopravvivenza in 12 film assolutamente da vedere

96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts

Notizie correlate

Leggi anche: 12 film da vedere al cinema a febbraio, da Hamnet a Cime tempestose

Leggi anche: Francesco Colella, l'intervista all'attore al cinema col film ‘La Gioia’: “L’arte di restare umano”

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: La lezione di Joel Meyerowitz: In fotografia seguite il vostro istinto, siate pronti ad accogliere l'inaspettato; Con Michael impossibile tenere fermi i piedi durante il film e il nipote Jafaar Jackson che lo interpreta è da brividi; L’inverno più duro: la recensione del folk horror glaciale di Thordur Palsson; Vincenzo Pirozzi, intervista al regista di 'Roberta Valente Notaio in Sorrento' su Rai1: L’arte m'ha salvato.

L’istinto di restare vivi: il Cinema e la lotta per la sopravvivenza in 12 film assolutamente da vedereDa 127 ore a Cast Away, i film sulla sopravvivenza estrema che raccontano la resistenza umana nei contesti più estremi. cinemaserietv.it

"JACKASS: BEST AND LADST", IL POSTER ITALIANO. Unitevi a noi e godetevi l'ultima folle avventura con Jackass: Best and Last. Dal 25 giugno al cinema. #jackassmovie #jackassbestandlast facebook