L’Atalanta torna a Roma | imperativo battere Gasperini per restare vivi nella corsa Champions

Dopo più di tre mesi, l’Atalanta torna a giocare a Roma, affrontando di nuovo la squadra della capitale. La partita si presenta come un momento chiave per i bergamaschi, che devono vincere per mantenere vive le speranze di ottenere un posto in Champions League. La sfida mette ancora in primo piano il confronto con l’allenatore della squadra avversaria, ormai un punto di riferimento nelle analisi di questa fase della stagione.

Tre mesi e mezzo dopo, è ancora Atalanta contro Roma, ma anche, soprattutto, contro Gian Piero Gasperini. Che alla vigilia ha lasciato spazio ai sentimenti, ma al fischio d’inizio avrà un solo pensiero: vincere. Per sorpassare il Como, per agganciare la Juventus quarta mettendole pressione in attesa della sfida con il Bologna. Non ultimo, per estromettere una volta per tutte i nerazzurri dalla corsa alla Champions League. Quella in cui la Dea vuole rientrare, ma dovendo necessariamente passare da un risultato positivo all’Olimpico. Che non sarebbe proprio una novità, visto che è arrivato in 6 degli ultimi 7 precedenti in assoluto (tra casa e trasferta) con un pareggio, mentre nella capitale vestita di giallorossa è arrivata solo una sconfitta in 11 trasferte.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Atalanta-Roma, Borghi: A Gasperini serve più l'ala sinistra del centravanti

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