Festa del Santissimo Crocifisso a Monreale ecco servizio navetta gratuito e nuovi parcheggi
In occasione della 400esima edizione della Festa del Santissimo Crocifisso, il comune di Monreale ha annunciato l’attivazione di un servizio navetta gratuito per spostarsi nel centro cittadino. Sono stati inoltre predisposti nuovi parcheggi nelle aree limitrofe, con l’obiettivo di alleggerire il traffico durante i giorni di maggiore afflusso di visitatori. La mobilità straordinaria resterà attiva nei giorni della celebrazione.
In occasione della 400esima edizione della Festa del Santissimo Crocifisso, l’Amministrazione comunale di Monreale ha predisposto un piano straordinario della mobilità per facilitare l’accesso al centro cittadino e ridurre il traffico nei giorni di maggiore affluenza. Il piano prevede.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Monreale: i 400 anni della Festa del Santissimo Crocifisso
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