VIDEO | Un anno dopo la strage Monreale ritrova la festa del Santissimo Crocifisso | Segno di rinascita per la città

Dopo un anno dalla tragedia, Monreale torna a celebrare la festa del Santissimo Crocifisso, evento che si tiene ogni anno da quattro secoli. La tradizione religiosa e popolare coinvolge cittadini e visitatori, con processioni e riti che si svolgono nel centro della città. La ricorrenza rappresenta un momento di riappropriazione della propria identità e di continuità per la comunità locale.

Fede, tradizione e identità si intrecciano in un anniversario di straordinaria importanza: la città di Monreale si appresta a celebrare la 400esima edizione della festa del Santissimo Crocifisso, uno degli eventi religiosi e popolari più significativi della Sicilia. L’edizione 2026 assume un.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Monreale, indulgenza plenaria per il Santissimo Crocifisso: un anno di grazia per la cittàUn decreto della Penitenziaria Apostolica, emanato per volontà di Papa Leone XIV, concede l'indulgenza plenaria in occasione del quarto centenario... Rocco Hunt al 400esimo della Festa del Santissimo Crocifisso di Monreale: l’annuncio in anteprimaMonreale – Prende forma il cartellone per un anniversario che Monreale aspettava da tempo. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Monreale, indulgenza plenaria per il Santissimo Crocifisso: un anno di grazia per la città; 400 anni di devozione: presentato il programma della Festa del Santissimo Crocifisso; Crollo di un Muro di Sostegno ad Ascoli Piceno: Danni e Disagi alla Viabilità; Calatafimi Segesta, torna dopo anni l'attesa festa del Santissimo Crocifisso. Calatafimi - Segesta (Tp) 1 e 2 maggio 2026 Festa del Santissimo Crocifisso #eventiesagreinsicilia #sagre #sagreinsicilia #siciliasagre #feste #festeinsicilia #siciliainfesta #maggio2026 #calatafimi #segesta #trapani - facebook.com facebook