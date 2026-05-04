VIDEO | In sala con i gomitoli l' ironia di Previti e Siracusano | Andiamo a casa a farci l' uncinetto

Alla presentazione delle liste a sostegno del candidato sindaco di centrodestra Marcello Scurria piccolo fuori programma al cinema Apollo oggi pomeriggio. Per rispondere ironicamente a Cateno De Luca che nel corso di uno dei suoi ultimi video aveva invitato la sottosegretaria Matilde Siracusano e.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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