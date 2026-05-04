La Corsa all’Anello storica si è svolta ieri in piazza dei Priori, in occasione delle celebrazioni dedicate a San Giovenale. La gara si è tenuta sulla pista allestita appositamente per l’evento e ha visto la vittoria di Luca Paterni, residente a Fraporta. L’evento ha attirato numerosi spettatori che hanno assistito alla competizione, inserita nel calendario delle tradizionali festività del patrono.

Luca Paterni di Fraporta ha vinto la Corsa all’Anello storica 2026, che si è svolta ieri in occasione delle celebrazioni del patrono San Giovenale, sulla pista allestita lungo piazza dei Priori. A sfidarsi sono stati Tommaso Finestra, Luca Morosini, Lorenzo Mariotti e Federico Minestrini per Mezule; Luca Paterni, Leonardo Piciucchi, Riccardo Quintili, Raffaele Proietti per Fraporta; Tommaso Suadoni, Jacopo Matticari, Cesare Bonanni, Francesco Matticari per Santa Maria. Dopo l’anello dei dieci centimetri (centrato da tutti i cavalieri), è stata la volta di quello da otto centimetri. Dopo questo, per quello da sei centimetri sono scesi in...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vibrante Corsa all’Anello storica. Trionfa Luca Paterni di Fraporta

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