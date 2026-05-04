Viareggio Grilli punta al Rifiuti Zero | meno sprechi e tariffe basse

A Viareggio, l’amministrazione comunale ha annunciato l’obiettivo di arrivare a un modello Rifiuti Zero, con l’intento di ridurre gli sprechi e mantenere le tariffe più basse per i cittadini. La proposta prevede interventi sulla gestione dei rifiuti, mentre si calcola che ogni anno si perdano circa 500 mila euro a causa di sprechi legati alla raccolta e allo smaltimento.

? Cosa scoprirai Come può la gestione dei rifiuti abbassare le bollette dei cittadini?. Quanto pesano i 500mila euro persi ogni anno per gli sprechi?. Come influirà il picco di rifiuti turistici sulla qualità del servizio?. Perché la proposta di nuovi impianti di combustione divide la città?.? In Breve Incontro il 2 maggio con Rossano Ercolini e Daniele Stefani per strategia Rifiuti Zero. Inefficienze attuali causano perdite economiche stimate in 500mila euro ogni anno. Proposta prevede tariffa puntuale e Green public procurement per cittadini e imprese. Opposizione ai progetti di ossicombustore simili a quelli previsti dal PD a Peccioli. Il 2 maggio la candidata sindaca Sara Grilli ha sottoscritto a Viareggio il documento d’impegno per la strategia Rifiuti Zero, impegnandosi a rilanciare il modello di gestione ambientale della città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viareggio, Grilli punta al Rifiuti Zero: meno sprechi e tariffe basse Notizie correlate Comunali di Viareggio, il centrodestra appoggia Grilli. Fu espulsa dal PdViareggio (Lucca), 30 marzo 2026 – Il centrodestra alle Comunali di Viareggio appoggerà Sara Grilli, 42 anni, avvocato, candidata a sindaco di Area... Elezioni Comunali a Viareggio: Sara Grilli candidata sindaco del centrodestra. Fu espulsa dal Pd42 anni, avvocato, Sara Grilli è candidata a sindaco di Area civica, la formazione del sindaco uscente Giorgio Del Ghingaro.