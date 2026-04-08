Diciottenni in viaggio gratis per l' Europa con l' interrail | come avere uno dei 40mila pass ferroviari

L’Unione Europea offrirà 40mila pass ferroviari gratuiti, noti come Interrail, ai giovani di 18 anni desiderosi di viaggiare in Europa. Questa iniziativa consente ai ragazzi di esplorare diversi paesi del continente senza costi per il pass. La distribuzione dei pass avverrà tramite apposite procedure di candidatura, con l’obiettivo di favorire la mobilità giovanile e il turismo tra i giovani europei.

Unione europea metterà a disposizione 40mila pass ferroviari gratuiti - il ‘mitico’ interrail - per i diciottenni che vogliono visitare il continente. L'iniziativa, chiamata DiscoverEU, quest'anno assume un valore particolare perché coincide con il quarantesimo anniversario dello spazio Schengen. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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Aperti i termini per richiedere i pass DiscoverEU destinati ai neo-diciottenni. - facebook.com facebook