Viaggia nel traffico col furgone poi il mezzo si incendia | intervento dei vigili del fuoco

Questa mattina lungo la variante di Ciconia a Orvieto, un furgone che viaggiava nel traffico ha preso fuoco. L’autista, notato del fumo che usciva dal vano motore, si è fermato e ha provato a spegnere le fiamme con un estintore, senza successo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e hanno constatato che il mezzo è stato completamente distrutto. Le cause sono state attribuite a problemi elettrici.

Ha notato del fumo che usciva dal vano motore e si è fermato nel tentativo di domare le fiamme con un estintore, ma non c’è riuscito-È successo questa mattina lungo la variante di Ciconia a Orvieto, dove un furgone è stato distrutto da un incendio, innescato probabilmente da cause elettriche.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Va a fuoco un furgone, l'intervento dei Vigili del Fuoco Leggi anche: Furgone divorato dalle fiamme, intervento dei Vigili del fuoco Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: In treno attraverso l’Europa; Previsioni traffico ponte del 1 maggio; La sosta in viaggio diventa esperienza enogastronomica nei 20 migliori ristoranti fuori casello; Leggende della F1 e auto storiche: torna il Gran Premio di Bari, scattano le limitazioni al traffico. Anche oggi Il Treno della Magna Graecia, con Railtour - Viaggia in Treno e Scopri la Calabria, ci ha riportati in riva allo Stretto di Messina, alla scoperta delle bellezze di Reggio Calabria! Con partenze da Cosenza e Catanzaro Lido con Regionale di - facebook.com facebook