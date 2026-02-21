Va a fuoco un furgone l' intervento dei Vigili del Fuoco

Una notte di paura, quando le fiamme hanno avvolto un furgone parcheggiato in via Roma alle 4:15. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire, ma le fiamme si sono propagate rapidamente, minacciando anche le auto vicine. Due squadre dei Vigili del Fuoco sono arrivate sul posto in pochi minuti per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. L’intervento si è concluso con successo, ma il furgone è stato completamente danneggiato.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Le cause dell'incendio sono ora al vaglio dei tecnici E' accaduto questa notte, quando da poco erano passate le 4.00 di questa notte, due squadre de Vigili del fuoco sono dovute intervenute per domare le fiamme che avevano avvolto un furgone parcheggiato. L'incendio del mezzo, che era in sosta in via Gattamelata, ha investito anche l'auto che era parcheggiata al suo fianco e la vicina siepe. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Le cause dell'incendio sono ora al vaglio dei tecnici. PadovaOggi è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

