Viadana piange Barna | scomparso improvvisamente a 45 anni

A Viadana si piange la scomparsa improvvisa di Barna, un uomo di 45 anni. Secondo quanto riferito, si trovava in un parcheggio quando ha accusato un malore. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori, che hanno tentato di rianimarlo senza successo. Le forze dell'ordine stanno accertando le circostanze di quanto accaduto e stanno raccogliendo eventuali testimonianze.

? Cosa scoprirai Cosa è successo esattamente nel parcheggio prima del malore?. Come sono intervenuti i medici durante i tentativi di rianimazione?. Chi erano le persone presenti che hanno assistito alla scena?. Dove si terranno le esequie per dare l'ultimo saluto?.? In Breve Malore avvenuto nella notte del 30 aprile in un parcheggio di Viadana. Esequie religiose fissate per lunedì 4 maggio nella chiesa di Buzzoletto. Scompare il titolare del salone Barna Style, molto noto in zona. Sopravvivono la madre Maurizia, la nonna Ada e gli zii Paolo e Alan. Il 30 aprile, nella notte di Viadana, Manuel Bernardi è venuto a mancare improvvisamente all’età di 45 anni dopo un malore occorso nel parcheggio del paese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viadana piange Barna: scomparso improvvisamente a 45 anni Notizie correlate Malore improvviso nel parcheggio, muore a 45 anni: addio a “Barna”È morto improvvisamente a 45 anni Manuel Bernardi, conosciuto da tutti con il soprannome di “Barna”, figura molto nota a Viadana dove gestiva... Leggi anche: Alex Zanardi, simbolo di resilienza, è scomparso improvvisamente giovedì primo maggio all'età di 59 anni