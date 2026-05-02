Alex Zanardi simbolo di resilienza è scomparso improvvisamente giovedì primo maggio all' età di 59 anni

Alex Zanardi, noto ex pilota e atleta paraolimpico, è deceduto giovedì primo maggio all’età di 59 anni. La notizia è stata comunicata dalla famiglia, che ha chiesto rispetto per il momento di lutto. Zanardi aveva subito un grave incidente nel 2001 durante una gara di rally, evento che aveva segnato la sua vita successivamente. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo dello sport e non solo.

M ilano, 2 mag. (askanews) – Alex Zanardi, simbolo di resilienza, è scomparso improvvisamente giovedì primo maggio all’età di 59 anni, come annunciato dalla famiglia che chiede privacy in questo momento di lutto. Nato a Bologna il 23 ottobre 1966, l’ex pilota di Formula 1 perse entrambe le gambe in un grave incidente CART nel 2001 in Germania, ma reinventò la sua vita come paraciclista. Zanardi vinse 4 ori e 2 argenti alle Paralimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016 in handbik e, oltre a 12 titoli mondiali, diventando portabandiera azzurro e fondatore di Obiettivo Tricolore per atleti disabili. Un secondo incidente grave nel giugno 2020 vicino a Pienza, Siena, lo vide scontrarsi con un camion durante una staffetta, riportando un trauma cranico che lo tenne in cura prolungata fino alla fine.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Alex Zanardi, simbolo di resilienza, è scomparso improvvisamente giovedì primo maggio all'età di 59 anni Notizie correlate Il mondo dello sport piange la scomparsa di Alex Zanardi a 59 anni: la storia di un campione simbolo di resilienza e rinascita“La vita è come il caffè: puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. Leggi anche: Addio ad Alex Zanardi, morto a 59 anni l’ex pilota di Formula 1 diventato simbolo del paralimpismo Altri aggiornamenti Temi più discussi: Scomparso Alex Zanardi, disposto un minuto di silenzio prima delle gare del weekend; Lutto Zanardi, addio al campione che ha cambiato lo sport; Addio Alex Zanardi, campione di Formula 1, handbike e coraggio, grande nello sport e nella vita; Oltre la bandiera a scacchi: addio ad Alex Zanardi. È morto Alex Zanardi, ex pilota di F1 e atleta simbolo del paralimpismoBolognese, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo quattro ori e due argenti ai Gioc ... ansa.it Chi era Alex Zanardi: simbolo di rinascita ed emblema della voglia di vivereIl ricordo dell'ex pilota bolognese, diventato personaggio simbolo dello sport paralimpico dopo l'incidente in cui perse le gambe ... rainews.it Alex Zanardi, come è morto l'ex pilota L'ultimo incidente, il coma e le cure: «Comunicava con gli occhi» - facebook.com facebook Cordoglio del Presidente Mattarella per la scomparsa di Alex Zanardi: x.com