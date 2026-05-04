Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 4 maggio 2026, Astral Infomobilità ha aggiornato sulla viabilità nella regione Lazio e nella città di Roma. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico e gli eventuali disagi lungo le principali arterie stradali della capitale e delle zone circostanti. L’obiettivo è informare gli automobilisti sulle modifiche o criticità che potrebbero influire sui percorsi quotidiani.

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