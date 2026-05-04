Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 09 | 40

Da romadailynews.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 09:40 del 4 maggio 2026, la situazione della viabilità nella regione Lazio viene aggiornata da Astral infomobilità. La redazione fornisce le ultime notizie sul traffico e le condizioni delle strade nella zona di Roma, offrendo informazioni utili ai pendolari e agli automobilisti. Il servizio si propone di tenere informati gli utenti sulle eventuali criticità o variazioni in tempo reale, contribuendo a una migliore gestione degli spostamenti quotidiani.

Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la Roma Firenze a causa di un veicolo in panne al km 527 e 500 ci sono 2 km di coda tra il bivio A1 diramazione Roma nord e Ponzano Romano in direzione Firenze ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna si rallenta tra Selva Candida e Boccea Poi tra le uscite Roma Fiumicino e via del mare è più avanti dalla Casilina la Tiburtina situazione analoga in interna con code a tratti dalla Bufalotta la Tiburtina poi incolonnamenti dalla Casilina all'appia ancora trafficato il tratto Urbano della Roma Teramo...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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