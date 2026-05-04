Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 08 | 40

Alle prime ore del 4 maggio 2026, alle 8:40, la rete di viabilità di Roma e del Lazio è stata monitorata da Astral infomobilità. La redazione ha diffuso aggiornamenti sulla situazione del traffico e sugli eventuali disagi lungo le principali arterie della zona. Le informazioni fornite riguardano lo stato delle strade e le condizioni del traffico in tempo reale, utili per chi si sposta in queste aree.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo col traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna si rallenta all'altezza dell' Aurelia Poi tra le uscite Roma Fiumicino e via del mare è più avanti dalla Casilina la Tiburtina situazione analoga in interna con code a tratti dalla Bufalotta la Tiburtina poi incolonnamenti dalla Casilina all'appia molto trafficato anche il tratto Urbano della Roma Teramo code da Togliatti al bivio per la tangenziale est in direzione centro e in un posto file da Tor Cervara raccordo in uscita sulla Roma Fiumicino invece abbiamo code.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 08:40 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico momento Come di consueto... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 08:25Astral infomobilità Buona Pasqua e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-04-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 09 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 19:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con autostrade sulla A1 ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook