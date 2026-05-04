Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 18 | 40

Alle ore 18:40 del 4 maggio 2026, l'Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sul traffico in tempo reale nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio fornisce informazioni sulla viabilità, segnalando eventuali congestioni o incidenti che interessano le principali arterie della regione. Questi dati vengono aggiornati periodicamente per aiutare gli automobilisti a pianificare gli spostamenti e valutare eventuali alternative alla strada.

Astral infomobilità di Astral infomobilità l'informazione con il traffico in tempo reale un servizio della regione Lazio iniziamo subito sul Raccordo Anulare carreggiata interna coda tratti tra le uscite Casilina Ardeatina è più avanti tra la Cassia bis Salaria in esterna si rallenta all'altezza del Bivio per la 24 Roma Teramo è più avanti tra la Roma Fiumicino e Appia si segnalano Inoltre cose per cantieri attivi sulla via Appia in prossimità della via dei Laghi in direzione del raccordo anulare scendendo sulla via Nettunense a tratti nelle due direzioni tra Pavone Cecchina sempre per traffico intenso cantieri che creano Disagi con code.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 18:40 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 08:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo col traffico sul Raccordo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 09:40Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la Roma Firenze a... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 10:25; Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura subito il raccordo anulare in carreggiata ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook