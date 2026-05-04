Via libera! La strada si ferma la festa comincia la manifestazione in via del Commissario

Domenica 17 maggio, una manifestazione si svolgerà in una via del centro cittadino, organizzata dall’associazione locale. L’evento è rivolto a persone di tutte le età e prevede diverse attività per coinvolgere la comunità. La strada sarà chiusa al traffico per permettere ai partecipanti di vivere in sicurezza questa giornata dedicata alla convivialità e al divertimento. L’iniziativa vuole creare un momento di aggregazione nel cuore della città.

Domenica 17 maggio, Città Solare invita la cittadinanza a partecipare a una giornata davvero speciale dedicata a grandi e piccini. A partire dalle 11.30 si fermerà la strada per far cominciare la festa!Swap PartyVuoi dare una nuova vita ad abiti e accessori, ancora in buono stato? Per tutta la.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Fire-Tongue: A Thrilling Mystery by Sax Rohmer Notizie correlate Leggi anche: Torino, la manifestazione di Libera per le vittime della mafia. Don Ciotti: "Senza verità non si costruisce la giustizia" Adrano C5, comincia la festa: la squadra del coach Carmelo Sgroi promossa in Serie A2Il club del presidente Carmelo Perni è riuscito a fare il passo decisivo verso la Serie A2, coronando un percorso di crescita costante L’Adrano C5... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Viabilità, via libera della Regione per il rifacimento delle strade sul waterfront e sugli assi di percorrenza; Provincia, via libera all’acquisizione delle strade per la bretella tra Santo Stefano e Ceparana; Per il soccorso stradale serve l’autorizzazione dell’ente proprietario della strada; Rottamazione anche per Imu, Tasi e multe stradali: via libera Mef agli emendamenti per allargarla. Via libera! La strada si ferma, la festa comincia, la manifestazione in via del CommissarioLa città delle idee 2025-2026, l'attività Via libera! La strada si ferma, la festa comincia! è realizzata con il contributo del Comune di Padova e della Camera di Commercio di Padova. padovaoggi.it Riapre la strada Meta-Rifugio Cerasoli, c’è l’ordinanza: via libera al transito fino a ottobreCivitella Roveto. Il Comune di Civitella Roveto ha disposto la riapertura della strada che dalla frazione Meta conduce in montagna ... marsicalive.it Via libera dal Consiglio delle autonomie alle Province in Fvg dal 2027. Roberti: 'Tra le funzioni ci saranno edilizia scolastica, viabilità e supporto ai Comuni' Via libera dal Consiglio delle autonomie locali al disegno di legge regionale sulle Province: "un passa - facebook.com facebook