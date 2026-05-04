Via libera! La strada si ferma la festa comincia la manifestazione in via del Commissario

Da padovaoggi.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio, una manifestazione si svolgerà in una via del centro cittadino, organizzata dall’associazione locale. L’evento è rivolto a persone di tutte le età e prevede diverse attività per coinvolgere la comunità. La strada sarà chiusa al traffico per permettere ai partecipanti di vivere in sicurezza questa giornata dedicata alla convivialità e al divertimento. L’iniziativa vuole creare un momento di aggregazione nel cuore della città.

Domenica 17 maggio, Città Solare invita la cittadinanza a partecipare a una giornata davvero speciale dedicata a grandi e piccini. A partire dalle 11.30 si fermerà la strada per far cominciare la festa!Swap PartyVuoi dare una nuova vita ad abiti e accessori, ancora in buono stato? Per tutta la.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Fire-Tongue: A Thrilling Mystery by Sax Rohmer

Video ? Fire-Tongue: A Thrilling Mystery by Sax Rohmer ?

Notizie correlate

Leggi anche: Torino, la manifestazione di Libera per le vittime della mafia. Don Ciotti: "Senza verità non si costruisce la giustizia"

Adrano C5, comincia la festa: la squadra del coach Carmelo Sgroi promossa in Serie A2Il club del presidente Carmelo Perni è riuscito a fare il passo decisivo verso la Serie A2, coronando un percorso di crescita costante L’Adrano C5...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Viabilità, via libera della Regione per il rifacimento delle strade sul waterfront e sugli assi di percorrenza; Provincia, via libera all’acquisizione delle strade per la bretella tra Santo Stefano e Ceparana; Per il soccorso stradale serve l’autorizzazione dell’ente proprietario della strada; Rottamazione anche per Imu, Tasi e multe stradali: via libera Mef agli emendamenti per allargarla.

Via libera! La strada si ferma, la festa comincia, la manifestazione in via del CommissarioLa città delle idee 2025-2026, l'attività Via libera! La strada si ferma, la festa comincia! è realizzata con il contributo del Comune di Padova e della Camera di Commercio di Padova. padovaoggi.it

via libera la stradaRiapre la strada Meta-Rifugio Cerasoli, c’è l’ordinanza: via libera al transito fino a ottobreCivitella Roveto. Il Comune di Civitella Roveto ha disposto la riapertura della strada che dalla frazione Meta conduce in montagna ... marsicalive.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.