Torino la manifestazione di Libera per le vittime della mafia Don Ciotti | Senza verità non si costruisce la giustizia

A Torino si è svolta la manifestazione organizzata da Libera e Avviso Pubblico in occasione della XXXI Giornata della Memoria e dell’Impegno. L’evento ha ricordato le vittime innocenti delle mafie e ha coinvolto numerosi partecipanti. Durante la manifestazione, il presidente di Libera ha sottolineato l’importanza di conoscere la verità per poter costruire un percorso di giustizia.

Home > Video > A Torino la manifestazione per la XXXI Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie promossa da Libera e Avviso Pubblico. L’appuntamento riunisce familiari delle vittime, associazioni istituzioni e tanta gente da tutta Italia. Secondo i dati l’80% dei familiari delle vittime non conosce la verità. “Senza verità non si costruisce giustizia”, racconta Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, che aggiunge: “Le mafie si sono trasformate. Fanno meno rumore e meno chiasso ma sono tanto presenti e tanto forti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torino, la manifestazione di Libera per le vittime della mafia. Don Ciotti: "Senza verità non si costruisce la giustizia" Articoli correlati Leggi anche: Referendum giustizia, don Ciotti si schiera con il No Don Luigi Ciotti a Ladispoli contro ogni forma di mafiaLadispoli, 17 gennaio 2026 – Nella giornata di ieri, l’Aula consiliare del Comune di Ladispoli ha ospitato un evento di rilevante importanza... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Don Ciotti Temi più discussi: 21 marzo, a Torino tutto pronto per la giornata in memoria delle vittime di mafia; Giornata della Memoria e dell’Impegno; La giornata per le vittime della mafia: sabato 21 in marcia con don Ciotti, Affamati di giustizia; Sabato il corteo di Libera: a Torino da tutto il mondo per la memoria delle vittime delle mafie. Torino, la manifestazione di Libera per le vittime della mafia. Don Ciotti: Senza verità non si costruisce la giustizia(LaPresse) A Torino la manifestazione per la XXXI Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie promossa da Libera e Avviso Pubblico. L'appuntamento riunisce ... stream24.ilsole24ore.com Giornata delle mafie, don Ciotti sabato 21 marzo a Torino con Libera: Fame di verità e giustiziaA Torino torna dopo 20 anni la manifestazione promossa da Libera: sarà presente anche la figlia del magistrato Bruno Caccia ucciso dalla 'ndrangheta nell'83 ... lastampa.it A Torino da tutto il mondo per la memoria delle vittime delle mafie. Il corteo oggi. Don Ciotti: "C'è fame di verità e giustizia". #ANSA facebook A Torino da tutto il mondo per la memoria delle vittime delle mafie. Il corteo oggi. Don Ciotti: "C'è fame di verità e giustizia" #ANSA x.com