Riposto consegnati i lavori di manutenzione straordinaria della Basilica di San Pietro | interventi attesi da anni

I lavori di manutenzione straordinaria della Basilica di San Pietro a Riposto sono stati consegnati ieri mattina. Gli interventi, finanziati con un contributo di 500 mila euro proveniente dall’Assemblea Regionale Siciliana, erano attesi da diversi anni. La consegna dei lavori segna l’inizio degli interventi di restauro e manutenzione necessari per preservare l’edificio. La durata prevista dei lavori non è stata ancora comunicata.

Sono stati consegnati ieri mattina i lavori di manutenzione straordinaria della Basilica di San Pietro a Riposto, finanziati grazie ad un contributo dell’Assemblea Regionale Siciliana pari a 500 mila euro. Un intervento particolarmente atteso dalla comunità, volto a restituire piena funzionalità.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Arce, consegnati i lavori per la Chiesa di San Pietro e PaoloNelle ore scorse è stato sottoscritto il verbale di presa in consegna delle aree e ha preso ufficialmente il via l’intervento di messa a norma e... I 400 anni della dedicazione della Basilica di San PietroApp per le celebrazioni e per prenotare l’accesso, nuovi servizi per i pellegrini e la possibilità di vedere angoli finora inaccessibili.