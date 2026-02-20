Via Bassi la rivolta dei residenti | Strada invasa da camion e trattori

Via Ugo Bassi è al centro di una protesta dei residenti, dopo settimane di passaggi continui di camion e trattori. La causa principale è il persistente passaggio di veicoli pesanti, che attraversano la strada nonostante i divieti segnalati. I residenti denunciano che il traffico intenso rende la strada pericolosa, specialmente per i pedoni e i bambini. Nonostante le richieste, nessuna soluzione concreta è stata adottata finora. La situazione resta critica e i cittadini chiedono interventi immediati.

I trattori "continuano a passare in via Ugo Bassi. Così come i camion, nonostante i divieti. E nulla è stato ancora fatto per ridurre la pericolosità e il rischio di incidenti". Tornano alla carica i residenti della zona, dopo la petizione di un anno fa con cui chiedevano al Comune di adottare "misure concrete" per mettere in sicurezza la strada. Qualcosa si era mosso, dopo la raccolta firme depositata a giugno, a cui avevano aderito una sessantina di persone. L'amministrazione di Santarcangelo ha emanato l'ordinanza con cui ha vietato il transito in via Bassi di trattori e macchine agricole. Di fronte alle richiesta dei residenti di intervenire sulla strada per limitare la velocità e il rischio di incidenti, "il Comune – ricordano i firmatari della petizione – ci aveva assicurato di aver affidato ad Anthea l'incarico per progettare e realizzare una sorta di chicane".