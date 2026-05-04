Via del Mare | 80 sportivi uniscono Val di Vara e Tigullio

Ottanta sportivi hanno percorso un sentiero di 54 chilometri che collega la Val di Vara e il Tigullio lungo la Via del Mare. Questa iniziativa ha coinvolto atleti di varie discipline, attraversando aree meno frequentate e poco conosciute del territorio. Durante l’itinerario sono state affrontate diverse sfide tecniche legate al tracciato, che si sviluppa tra paesaggi naturali e zone montuose. L’obiettivo è promuovere il turismo in queste zone ancora poco visitate.

? Cosa scoprirai Come influenzerà questo sentiero il turismo nelle zone meno note del Tigullio?. Quali sfide tecniche hanno affrontato gli ottanta sportivi lungo i 54 chilometri?. Chi ha coordinato la gestione pratica e tecnica di questo percorso?. Perché questo collegamento tra montagna e mare è considerato strategico?.? In Breve Percorso di 54 km con 1.100 metri di dislivello positivo tra Cento Croci e Sestri Levante.. Gestione tecnica affidata a Fabio Castelli, Diego Salvestri, Fabio Biasotti e Simone Masi.. Partecipazione dei sindaci Solinas, Stagnaro, Traversone e del vice sindaco Passagno.. Strategia per decongestionare il Tigullio valorizzando i borghi intermedi della Val di Vara.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Via del Mare: 80 sportivi uniscono Val di Vara e Tigullio Notizie correlate Foreste in Val di Vara: il piano per far crescere l’economia localeIl destino delle foreste liguri si giocherà tra le valli della provincia di La Spezia, dove il confine tra la salvaguardia dell’ambiente e la... Impianti sportivi, la giunta vara il piano. Sì allo stanziamento di 50mila euroSAN GIOVANNI La giunta Vadi ha approvato gli impegni di spesa periodici per la gestione in concessione di alcuni impianti sportivi cittadini relativi... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sestri: La Via del Mare 80 biker ne celebrano l’inaugurazione; Divieto temporaneo di balneazione nell’area marino costiera, per il punto denominato Lungomare Caracciolo; Capitaneria di Porto della Spezia: emanata l’Ordinanza sulla sicurezza balneare; Nominati 100 nuovi Messaggeri del Mare all’Istituto Morante Ginori Conti di Firenze. Sestri: La Via del Mare 80 biker ne celebrano l’inaugurazioneSestri: La Via del Mare 80 biker ne celebrano l’inaugurazione ... msn.com Via del Mare, da oggi sarà smontata la copertura della tribunale centrale. Il crono-programma dei lavoriIl momento è finalmente arrivato. Con la partita contro la Cremonese si è chiuso un ciclo lungo più di quarant'anni. Il Via del Mare entra in una nuova era, fatta di servizi di livello europeo e ... quotidianodipuglia.it ULTIM'ORA| INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE LEGGI L'ARTICOLO PER I DETTAGLI - facebook.com facebook 1-1 al Via del Mare contro la Fiorentina x.com