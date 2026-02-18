Impianti sportivi la giunta vara il piano Sì allo stanziamento di 50mila euro

La giunta Vadi ha deciso di mettere a disposizione 50mila euro per mantenere attivi alcuni impianti sportivi a San Giovanni. La scelta arriva dopo aver esaminato le esigenze di gestione per la stagione 2025-2026, con l’obiettivo di garantire servizi più efficienti ai cittadini. Il finanziamento consentirà interventi di manutenzione e miglioramento delle strutture sportive, fondamentali per le attività locali.

SAN GIOVANNI La giunta Vadi ha approvato gli impegni di spesa periodici per la gestione in concessione di alcuni impianti sportivi cittadini relativi alla stagione sportiva 2025-2026. Lo stanziamento complessivo ammonta a circa 49.700 euro e riguarda strutture sportive quotidianamente usate per l’attività agonistica e dilettantistica del territorio. Nel dettaglio, i contributi di gestione interesseranno il campo di calcio di Vacchereccia, il palazzetto e la palestra di via Genova, lo stadio comunale "Fedini" e la palestra comunale di via Garibaldi, affidati in concessione a diverse società sportive locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

