Impianti sportivi la giunta vara il piano Sì allo stanziamento di 50mila euro
La giunta Vadi ha deciso di mettere a disposizione 50mila euro per mantenere attivi alcuni impianti sportivi a San Giovanni. La scelta arriva dopo aver esaminato le esigenze di gestione per la stagione 2025-2026, con l’obiettivo di garantire servizi più efficienti ai cittadini. Il finanziamento consentirà interventi di manutenzione e miglioramento delle strutture sportive, fondamentali per le attività locali.
SAN GIOVANNI La giunta Vadi ha approvato gli impegni di spesa periodici per la gestione in concessione di alcuni impianti sportivi cittadini relativi alla stagione sportiva 2025-2026. Lo stanziamento complessivo ammonta a circa 49.700 euro e riguarda strutture sportive quotidianamente usate per l’attività agonistica e dilettantistica del territorio. Nel dettaglio, i contributi di gestione interesseranno il campo di calcio di Vacchereccia, il palazzetto e la palestra di via Genova, lo stadio comunale "Fedini" e la palestra comunale di via Garibaldi, affidati in concessione a diverse società sportive locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Manutenzione di strade e marciapiedi, la Giunta vara il piano di interventi nei 5 MunicipiLa Giunta comunale di Bari ha approvato un piano di interventi per la manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e aree di sosta nei cinque Municipi.
Campania, Fico vara la nuova giunta: vicepresidente è il dem Mario Casillo. Il deluchiano Bonavitacola allo SviluppoIl 2023 ha portato in Campania la nuova giunta regionale, guidata dal presidente Roberto Fico.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Impianti sportivi, la giunta vara il piano. Sì allo stanziamento di 50mila euro; Sul nuovo palasport la giunta Murone ci ripensa e chiede la gestione diretta; La sindaca di Modica siede nella giunta regionale del Coni, ma gli impianti sportivi cittadini sono quasi tutti inagibili; Centro storico e isole: 2,3 milioni per manutenzioni sedi comunali.
Risorse per gli impianti sportivi, la replica di Ilaria Portas a Michele Pais: Non esistono i 13mln per il Vanni SannaCagliari. È totalmente falso che la Giunta Todde abbia distratto delle risorse già assegnate a Sassari e al Nord Sardegna per fare un bando con interventi parcellizzati. È stato invece fatto un bando ... sassarinotizie.com
Impianti sportivi, 10 milioni di euro per sostenere piccoli Comuni e società storiche della Toscana diffusaFIRENZE - La Regione Toscana, tramite un bando che sarà approvato in Giunta Regionale la prossima settimana, investe 10 milioni di euro per la ... giornaledibarga.it
Contributi della @regionepiemonte per la riqualificazione degli impianti sportivi piemontesi pubblici e privati. Domande fino al 29 aprile 2026 bandi.regione.piemonte.it/contributifina… #bongiovanni #sport @crpiemonte x.com
UEFA Euro 2032: nuove regole tecniche per gli impianti sportivi Il decreto 2025 sulla sicurezza definisce la disciplina speciale per gli stadi destinati alla fase finale di Euro 2032. Un quadro tecnico che si innesta su una normativa già complessa e che richi facebook