Linea Roma-Firenze circolazione dei treni temporaneamente sospesa dalle 7 | 15 tra Incisa e Rignano sull' Arno

Un guasto tecnico ha causato la sospensione temporanea della circolazione dei treni tra Incisa e Rignano sull'Arno, sulla linea Roma-Firenze. La circolazione si è interrotta alle 7:15, costringendo molti passeggeri a scegliere percorsi alternativi. La compagnia ferroviaria sta lavorando per ripristinare il servizio al più presto. Le verifiche sono ancora in corso e si attendono aggiornamenti sulla riattivazione dei treni.

Arezzo, 24 febbraio 2026 – Circolazione dei treni temporaneamente sospesa dalle 7:15 tra Incisa e Rignano sull'Arno, nel Fiorentino, sulla linea convenzionale Roma - Firenze per verifiche. Trenitalia informa che i treni Euronight e Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Coinvolto un convoglio Euronight 295 München Hauptbahnhof - Tarvisio Boscoverde - Roma Tiburtina. Cancellati o parzialmente cancellati 14 treni regionali. Già ieri si erano registrati disagi in prossimità di Rignano sull'Arno (Firenze) sulla linea Firenze- Arezzo, dopo accertamenti alla linea elettrica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Guasto alla linea elettrica: circolazione dei treni sospesa tra Bari e FoggiaA causa di un guasto alla linea elettrica, la circolazione dei treni tra Bari e Foggia è sospesa a partire dalla tarda mattinata di oggi, 2 gennaio.

