Un percorso di 80 miglia tra sentieri di montagna e strade asfaltate mette alla prova la resistenza di chi lo affronta con un solo paio di scarpe. Durante l'itinerario vengono utilizzati dispositivi elettronici che offrono sicurezza satellitare anche in zone senza copertura di rete telefonica. La gestione di questa lunga distanza richiede attenzione sia alle scarpe che alla tecnologia di supporto.

? Cosa scoprirai Come si gestiscono 80 miglia tra sentieri e asfalto con un solo paio di scarpe?. Quali dispositivi elettronici garantiscono la sicurezza satellitare lontano dalla rete?. Come si riduce il carico tecnico senza sacrificare la sopravvivenza in montagna?. Perché la scelta dello zaino può determinare il successo di una spedizione?.? In Breve Percorso di 80 miglia tra Firenze e Bologna diviso in tre giornate di corsa.. Sforzi fisici quotidiani tra le 5 e le 8 ore su sentieri appenninici.. Scarpe Diadora Nucleo 2 GR da 170 dollari testate su terreni misti.. Fenix 8 Pro da 51 mm AMOLED garantisce navigazione e sicurezza satellitare.. L’appennino italiano ospita la Via Degli Day, una corsa di 80 miglia tra Firenze e Bologna che richiede un equipaggiamento tecnico estremamente preciso per affrontare i dislivelli montuosi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via degli Day: la sfida delle 80 miglia tra Appennino e calzature tecniche

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