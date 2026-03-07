L' istituto tecnico Rino Molari al centro del Debate Day regionale | sfida tra oltre 80 studenti

Oltre 80 studenti di diverse scuole si sono sfidati questa mattina durante il Debate Day regionale organizzato presso l'Istituto Tecnico Commerciale “Rino Molari” di Santarcangelo. L’evento ha visto la partecipazione di gruppi che hanno dibattuto su vari temi, coinvolgendo studenti provenienti da più istituti della regione. La mattinata si è conclusa con la premiazione dei migliori interventi e la consegna di attestati.

La competizione ha visto la squadra del Liceo Volta Fellini di Riccione raggiungere la vetta del podio battendo i colleghi santarcangiolesi Grande successo e forte partecipazione questa mattina presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Rino Molari" di Santarcangelo per il Debate Day Regionale. L'evento, svoltosi in presenza, ha visto sfidarsi oltre 80 studenti provenienti da sette istituti d'eccellenza del territorio: l'IIS A. Volta di Sassuolo, l'ISISS Einaudi-Molari, l'IIS Mattei, l'ISISS Tonino Guerra di Novafeltria, il Liceo Ulivi di Parma, il Liceo Vincenzo Monti di Cesena e il Liceo Volta Fellini di Riccione.