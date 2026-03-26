Una recente dichiarazione critica la riforma delle scuole tecniche, definendola come uno smantellamento programmato di alcuni indirizzi chiave. Secondo quanto affermato, le modifiche apportate rappresentano più un impoverimento che un'innovazione nel sistema scolastico tecnico. La polemica si concentra sulle decisioni prese riguardo alla cancellazione o ridimensionamento di determinati corsi, considerate dannose per il settore.

"Altro che riforma innovativa. Stiamo assistendo allo smantellamento programmato della scuola tecnica. Si taglia proprio dove servirebbero investimenti, laboratori e ore di indirizzo. In questo modo si offre agli studenti una formazione debole, da "esecutori" piuttosto che da professionisti, e vengono colpiti i docenti, in termini di stabilità e dignità". A lanciare l’allarme è Ugo Barbi, segretario provinciale dello Snals, il sindacato autonomo della scuola, che contesta le scelte del Ministero inerenti alle scuole tecniche. E sottolinea: "L’Istituto Tecnico deve restare un pilastro dello sviluppo. Se togliamo il cuore delle materie d’indirizzo, cosa distingue più un Tecnico da un qualsiasi altro percorso?". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La riforma delle scuole tecniche: "No al taglio degli indirizzi chiave"

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