nuovo bione 500 firme contro i lavori

Oltre cinquecento persone hanno firmato una petizione online per opporsi ai lavori di riqualificazione del centro sportivo comunale Bione a Lecco. Il progetto, del valore di 30 milioni di euro, ha suscitato reazioni negative tra gli atleti delle società sportive locali che utilizzano gli impianti. La petizione mira a raccogliere ulteriori firme per bloccare i lavori in corso.

Già più di cinquecento firme contro il nuovo Bione, il centro sportivo comunale di Lecco. È stata avviata una petizione online contro il progetto di riqualificazione del Bione, un piano da 30 milioni di euro, che però non piace agli atleti delle società sportive che utilizzano gli impianti. "Il Bione è dei ragazzi, non di chi lo compra", è il titolo della petizione, lanciata da Alberto Varni, grafico pubblicitario di 60 anni di Lecco. "Il centro sportivo Bione rischia di cambiare volto per sempre se verrà approvato il progetto di riqualificazione che vuole trasformarlo, togliendo spazi alle associazioni sportive per privilegiare attività a pagamento come un ristorante da 200 posti, una nuova piscina e un centro fitness con costi superiori ai 30 milioni di euro per il Comune e quindi per i cittadini - spiega -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

