A Ravenna, l’erboristeria I segreti di Teodora si trasferirà in via Cairoli nel mese di giugno. La decisione riguarda il cambio di sede nel centro storico, spostando l’attività in una zona pedonale della città. La modifica interessa il commercio di prodotti di pregio, che si avvicina alle aree più frequentate e accessibili a piedi. La nuova posizione mira a favorire la clientela e la visibilità del negozio.

? Cosa sapere L'erboristeria I segreti di Teodora trasloca in via Cairoli nel mese di giugno.. Il commercio di pregio si sposta verso le zone pedonali di Ravenna.. Gianna Ghirardini traslocerà la sua erboristeria dai locali di via Salara verso la pedonale di via Cairoli nel mese di giugno, segnando un ulteriore cambiamento nella geografia commerciale del centro storico di Ravenna. La titolare de I segreti di Teodora, che ha avviato la propria attività nel 2013, ha deciso di spostarsi in una nuova sede dove sono attualmente in corso i lavori di allestimento. Il nuovo punto vendita occuperà lo spazio precedentemente destinato all’ottica Dieci Decimi, la quale si è già riorganizzata trasferendosi in via Berlinguer.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ravenna, il centro cambia volto: l’erboristeria si sposta in pedonale

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