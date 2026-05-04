Via alla procedura telematica per ottenere il Codice identificativo di riferimento delle locazioni turistiche in Abruzzo

A partire dal 5 maggio sarà possibile richiedere online il Codice identificativo di riferimento (CIR) per le locazioni turistiche in Abruzzo. La procedura telematica consentirà ai proprietari di immobili di ottenere il codice attraverso un sistema digitale ufficiale. La richiesta si effettuerà tramite un portale dedicato, senza bisogno di recarsi di persona presso gli uffici competenti. La procedura sarà disponibile da quella data.

Dal 5 maggio sarà attiva la procedura digitale per ottenere il Cir (Codice identificativo di riferimento) delle locazioni turistiche. Lo fa sapere io sottosegretario alla presidente della Regione Abruzzo con delega al Turimo Daniele D'Amario sottolineando ce lo strumento rappresenta un nuovo.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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